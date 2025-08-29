Каждый пятый житель Дона предпочитает покупать себе украшение самостоятельно

В Ростовской области более трети (34%) жителей получают украшения от партнеров. Самостоятельно приобретают их 19% опрошенных, а 6% получают от родителей. Друзья и коллеги дарят украшения в 2% случаев. Результаты исследования hh.ru и SOKOLOV «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба платформы.

Фото: Bendes

По информации аналитиков, гендерные различия здесь весьма существенны. Женщины чаще проявляют инициативу в покупке украшений (28%) или с удовольствием принимают их от партнеров (27%). Мужчины же гораздо реже приобретают украшения для себя (19%) или получают их в подарок (13%). Более того, 61% мужчин вообще не интересуются такими подарками, в то время как среди женщин этот показатель значительно ниже – всего 29%.

«Что касается предпочтений в самих украшениях, то в Ростовской области лидируют серьги (43%) и кольца (30%), за ними следуют цепочки и часы (по 23%), а также браслеты (17%). Женщины отдают предпочтение серьгам (55%) и кольцам (44%), в то время как мужчины чаще выбирают часы (21%) и браслеты (9%). Примечательно, что 64% мужчин практически не вовлечены в процесс покупки или получения украшений в подарок, в то время как среди женщин таких всего 21%»,– пояснили в пресс-службе.

По сведениям, предоставленным «Ъ-Ростов», 40% жителей Дона в месяц готовы выделять на украшения не более пять тыс. руб., еще 15% указали сумму до десяти тыс. руб., а 6% - от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. При этом 44% ростовчанок готовы тратить на украшения не более пяти тыс. руб. в месяц, а 15% же предпочитают получить его в подарок от партнера.

По данным аналитического центра SOKOLOV, в первом полугодии 2025 года средний чек покупок женщин составил 6,6 тыс. руб. При этом самые высокие суммы зафиксированы у покупательниц из Калининграда (8,7 тыс. руб.), Москвы (8, 4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (8,2 тыс. руб.).

В целом, более половины (57%) признаются, что, если бы их доход был выше, они бы стали покупать украшения чаще. Особенно это актуально для женщин: среди них таких 58%, в то время как среди мужчин — только 34%.

Валентина Любашенко