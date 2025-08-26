Главные новости за 26 августа. Кавказ

В Ставропольском крае подростка приговорили к лишению свободы на срок от пяти до шести лет в воспитательной колонии за вступление в международное террористическое сообщество.

В Кабардино-Балкарской республике суд обратил в доход государства земельный участок и нежилое здание стоимостью свыше 16 млн руб., принадлежавшие бывшему депутату Совета местного самоуправления сельского поселения Герпегеж. Прокуратура Черекского района КБР в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявила, что экс-депутат приобрел недвижимость на неподтвержденные доходы.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» продало санаторий «Факел» в Кисловодске московскому ООО «А Промлизинг» за 1 млрд руб., что на 17,9% больше начальной стоимости лота (882,9 млн руб.).

За счет строительства новых школ и модернизации действующих 90% общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарии будут работать в одну смену. 1 сентября в школах Кабардино-Балкарии к занятиям приступят 123 тыс. школьников, из них более 11 тыс. первоклассников.

В Дагестане зафиксировали рост стоимости бензина: литр АИ-92 продается по 64 руб., АИ-95 — по 72 руб.

Урожайность зерновых культур в Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 ц/га. За период с января по июль текущего года сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 182,6 млрд руб. Это на 15% превышает объемы производства аналогичного периода 2024 года.

В Дагестане просроченная кредитная задолженность медицинских учреждений по состоянию на 1 августа 2025 превысила 800 млн руб. Основной объем просроченной кредиторской задолженности приходится на страховые взносы, сборы и налоги – почти 43%, или более 377 млн руб. Часть задолженности относится к приобретению основных средств и материальных запасов – почти 33%, или 290 млн руб.