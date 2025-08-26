В Дагестане бензин АИ-95 вырос на 8,7% на фоне сезонного спроса

В Дагестане зафиксировали рост стоимости бензина. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Так, АИ-92 подорожал на 11,6%, до 72 тыс. руб. за тонну, АИ-95 вырос в стоимости на 8,7%, до 81 тыс. руб/т. Изменения напрямую повлияли на розничную торговлю — литр АИ-92 продается по 64 руб., АИ-95 — по 72 руб.

Ключевыми причинами сложившейся обстановки стали сезонное повышение спроса на нефтепродукты и временные сбои в функционировании нефтеперерабатывающих заводов.

Для улучшения обстановки в Дагестане действует договоренность с ПАО «Татнефть», предполагающая запуск шести новых автозаправочных комплексов в сентябре нынешнего года. Эти шаги нацелены на стабилизацию ценовой политики, улучшение качества горючего и обслуживания, соблюдение правовых норм и требований безопасности, формирование дополнительных рабочих мест в республике.

«Для улучшения ситуации в Дагестане реализуется соглашение с ПАО «Татнефть», предусматривающее открытие шести новых автозаправочных комплексов уже в сентябре текущего года. Данные меры направлены на стабилизацию ценовой политики, повышение качества топлива и сервиса, соответствие правовым нормам и требованиям безопасности, а также создание дополнительных рабочих мест в республике», — говорится в сообщении министерства.

Константин Соловьев