Просроченная задолженность больниц Дагестана превысила 800 млн рублей

В Дагестане просроченная кредитная задолженность медицинских учреждений по состоянию на 1 августа 2025 превысила 800 млн руб. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день задолженность имеется у 12 медицинских организациях, а в отдельных учреждениях отмечается ее рост. По словам министра здравоохранения Ярослава Глазова, основной объем просроченной кредиторской задолженности приходится на страховые взносы, сборы и налоги – почти 43% или более 377 млн руб. Часть задолженности относится к приобретению основных средств и материальных запасов – почти 33% или 290 млн руб.

«Усугубляет ситуацию с просроченной кредиторской задолженностью в медучреждениях приостановление операций по лицевым счетам на основании решения налоговых органов. Основными причинами образования задолженности за счет средств ОМС является невыполнение отдельными медицинскими учреждениями, особенно в районном звене, установленных объемных показателей по видам медицинской помощи в условиях сокращения численности прикрепленного населения при сохранении штатной численности медперсонала», — приводят слова министра в сообщении.

Снизить просроченную задолженность к 1 августа удалось на 9% в сравнении с ее уровнем на 1 января 2025 года – с почти 970 млн руб. до около 885 млн руб.

Константин Соловьев