В Кабардино-Балкарии суд изъял у экс-депутата имущество на 16 млн рублей

В Кабардино-Балкарской республике суд обратил в доход государства земельный участок и нежилое здание стоимостью свыше 16 млн руб., принадлежавшие бывшему депутату Совета местного самоуправления сельского поселения Герпегеж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации ведомства, прокуратура Черекского района КБР в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявила, что экс-депутат приобрел недвижимость на неподтвержденные доходы. В 2022 году он купил в собственность земельный участок и нежилое здание за счет средств, законность происхождения которых не была подтверждена.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об изъятии указанного имущества в пользу Российской Федерации. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Валентина Любашенко