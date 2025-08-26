В КБР 90% школ перейдут на обучение в первую смену

За счет строительства новых школ и модернизации действующих 90% общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарии будут работать в одну смену. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

1 сентября в школах Кабардино-Балкарии к занятиям приступят 123 тыс. школьников, из них более 11 тыс. первоклассников.

В новом учебном году подвоз детей к 165 образовательным учреждениям будут проводить 217 автобусов. Горячим питанием планируют обеспечить более 70 тыс. школьников.

Кроме этого Казбек Коков отметил, что школьные библиотеки уже полностью укомплектованы учебниками, общий фонд составляет свыше 1,5 млн экземпляров. К началу занятий готова и спортивная инфраструктура школ — 254 спортзала и 99 спортклубов.

Наталья Белоштейн