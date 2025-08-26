На Ставрополье за участие в терсообществе осудили подростка

В Ставропольском крае подростка приговорили к лишению свободы на срок от пяти до шести лет в воспитательной колонии за вступление в международное террористическое сообщество. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в Telegram-канале СК.

Несовершеннолетние жители Ивановской и Сахалинской областей и Ставропольского края стали фигурантами уголовных дел по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Намерения совершить общественно опасные преступления пресекли оперативники ФСБ.

Константин Соловьев