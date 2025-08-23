Главные новости за 23 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. Также шла атака на объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края. Все беспилотники были уничтожены, их обломки упали в полях. Разрушений и пострадавших нет.

За последние полтора года о продукции Кореновского молочно-консервного комбината и ООО «Фабрика настоящего мороженого», где производится знаменитый бренд «Коровка из Кореновки», появились сотни негативных публикаций. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев. Он исключает, что в отношении предприятия может действовать «заказ» на негатив от неустановленных пока лиц.

Количество туристов, посетивших Мостовский район в Краснодарском крае с начала 2025 года, превысило 290 тыс. человек. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году в Мостовском районе гостей принимают 68 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, 92% которых работают круглогодично.

В старейшем долгострое Краснодара — ЖК «Кларисса» на Кубанской набережной, 56 — посредством аукциона реализуются шесть машино-мест по начальной стоимости 2,61 млн руб. каждое. Торги объявлены в рамках конкурсного производства в отношении застройщика-банкрота. Жилой дом на Кубанской набережной начали строить еще в 2022 году. Строительные работы остановились в 2013-м. Позже достраивать жилой дом взялась компания Dogma, сдавшая объект в эксплуатацию в конце 2023 года.

Федеральное правительство постановило создать дополнительные места в следственных изоляторах ряда регионов, где зафиксировано превышение лимита по числу находящихся под следствием лиц. В число регионов, где превышен лимит наполнения СИЗО, попал и Краснодарский край. В Крыму и Севастополе, где наполнение СИЗО составляет 103,4%, планируется строительство нового следственного изолятора.

В отношении застройщика «Вита Строй Девелопмент», принадлежащего экс-депутату Новороссийска Георгию Середину, поступило требование в размере 149,5 млн руб. от УФНС по Краснодарскому краю. Строительная компания находится в процедуре банкротства. Земельный участок застройщика в Цемдолине по улице Красина площадью 42,3 тыс. кв. м оценили в 101,5 млн руб. Машино-места (58 помещений) по ул. Красина, 53 — в 46,8 млн руб.