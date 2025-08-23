Спрос на туры в Мостовский район Краснодарского края вырос в 2025 году на 5,2%

Количество туристов, посетивших Мостовский район в Краснодарском крае с начала 2025 года, превысило 290 тыс. человек. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал «Ъ-Кубань» глава Мостовского района Сергей Ласунов.

В Мостовском районе активно развиваются спортивный (маунтинбайк, спелеотуризм, спортивная рыбалка, конный туризм, дельтапланеризм, рафтинг), познавательный, горный, пеший, оздоровительный и другие виды туризма. Более 40 маршрутов включены в Реестр горных маршрутов Краснодарского края.

«Растущие ожидания туристов от сервиса становятся катализатором перемен в индустрии гостеприимства. Чтобы соответствовать требованиям, владельцы гостиниц и домов отдыха нашего района делают ставку на технологии: запускают мобильные приложения, внедряют чат-боты и отвечают на вопросы гостей через мессенджеры. Кроме того, участники рынка туруслуг обновляют инфраструктуру своих гостиниц, инвестируют в обучение персонала, расширяют спектр услуг, развивают сегмент событийного туризма, проводят на базе своих объектов праздники, корпоративы и конгресс-мероприятия»,— отметил Сергей Ласунов.

В 2025 году в Мостовском районе гостей принимают 68 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, 92% которых работают круглогодично. Средняя загрузка по году — 75%. В 17 средствах размещения (475 номеров общей вместимостью 1153 койко-места) есть бассейны с геотермальной водой.

Маргарита Синкевич