На торги выставили шесть машино-мест в старейшем долгострое Краснодара

Индивидуальный предприниматель Светлана Суворова сообщила о старте открытых торгов по реализации недвижимого имущества ЗАО «Кларисса», возводившего в Краснодаре на Кубанской набережной одноименный жилой дом. Сообщение о торгах размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова

На аукционе с повышением цены будут реализованы шесть машино-мест в ЖК «Клариса» (Кубанская набережная, 56) общей начальной стоимостью 15,66 млн руб. Каждое из машино-мест площадью 13,3 кв. м и начальной стоимостью 2,61 млн руб. реализуется отдельным лотом.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 15-этажный жилой дом № 56 по Кубанской набережной ЗАО «Кларисса» начало строить еще в 2002 году. Однако за 20 лет объект так и не был сдан в эксплуатацию. В 2013 году застройщика признали банкротом по иску проектной организации «ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"». В октябре 2022 объект и права аренды на два земельных участка оценили в 135,5 млн руб.

В июне 2023 года стало известно, что достройкой жилого дома, названного СМИ «старейшим краснодарским долгостроем», займется строительная компания Dogma.

В январе 2024 года следственное управление краевого СКР сообщило, что в суд передано уголовное дело в отношении 65-летнего экс-гендиректора ЗАО «Кларисса» и его 67-летней супруги, которая была заместителем руководителя компании-застройщика. Следствие утверждает, что с 1999 по 2013 годы фигуранты привлекали средства дольщиков для строительства многоквартирных домов на Кубанской набережной. В марте 2011-го началось банкротство организации, а в 2013 году строительство домов остановилось из-за финансовых проблем застройщика. С ноября 2013 года по июнь 2015 года фигуранты предоставили в суд подложные документы о якобы наличии у них права требования к компании по передаче 20 квартир рыночной стоимостью по тем временам более 50 млн руб. Суд на основании этих документов включил фигурантку экс-замдиректора «Клариссы» в реестр требований кредиторов банкрота. В феврале 2023 года руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов встретился с дольщиками ЖК «Кларисса», после чего было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей застройщика. Они свою вину не признали. «Ъ-Кубань» не смог найти информацию о судебном процессе в электронной системе судебного делопроизводства.

Дмитрий Михеенко