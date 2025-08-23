Правительство России планирует создать новые места в СИЗО Краснодарского края

Федеральное правительство постановило создать дополнительные места в следственных изоляторах ряда регионов, где зафиксировано превышение лимита по числу находящихся под следствие лиц. Как пишет «Ъ», в число регионов, где превышен лимит наполнения СИЗО, попал и Краснодарский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению правительства, до 2035 года финансирование федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» увеличено до 359,2 млрд руб. На эти средства планируют расширить инфраструктуру и создать новые места для содержания находящихся под стражей лиц.

Следственные изоляторы, согласно документу, переполнены также в Ингушетии, Карелии, Татарстане, Тыве, Ставропольском крае, Москве, Амурской, Воронежской, Московской и Тамбовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Отмечается, что в Крыму и Севастополе наполнение СИЗО составляет 103,4%. В связи с этим на полуострове планируется строительство нового следственного изолятора.