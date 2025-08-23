Атака беспилотников на Ильский и Афипский НПЗ обошлась без разрушений

В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. Также шла атака на объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными силами ПВО. Их обломки упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также фрагменты беспилотников обнаружили около железнодорожного переезда в селе Львовское.

«Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы»,— сообщили в оперштабе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», минувшей ночью над территорией Краснодарского края силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат. В пятницу, 22 августа, с 20:50 до полуночи российские силы ПВО нейтрализовали четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Кубани.

Василий Хитрых