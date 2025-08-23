Производитель «Коровки из Кореновки» не исключил «заказ» в отношении комбината

За последние полтора года о продукции Кореновского молочно-консервного комбината и ООО «Фабрика настоящего мороженого», где производится знаменитый бренд «Коровка из Кореновки», появились сотни негативных публикаций. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев. По его словам, в органы власти всех уровней, включая самые высшие инстанции, за последние полтора года было направлено свыше 40 обращений с просьбами о проверках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба ГК «Ренна» Фото: Фото: пресс-служба ГК «Ренна»

«Все проверки проведены, и они подтвердили: никаких значимых нарушений у нас нет. Не странно ли? И поток этот не прекращается. А когда стало очевидно, что подловить нас на недобросовестности и нарушениях не получится, как и ввести в заблуждение контролирующие органы,— инициаторы направили все силы на очернение нас в глазах потребителей»,— говорит господин Московцев.

По его словам, у руководства молочно-консервного комбината складывается ощущение, что в отношении производителя «Коровки из Кореновки» развернута масштабная дискредитирующая кампания, направленная не только на качество производимой продукции, но и на всю группу компаний, ее команду и бренды.

«Ну посудите сами: появляется сигнал, что в нашей продукции якобы что-то там нашли, например, в какой-то частной лаборатории. Контрольно-надзорные органы, как и положено, реагируют на обращение, при этом никак не подтверждая данного факта. Но когда мы запрашиваем у лаборатории образцы продукции, выясняется, что их нет. При этом проверки контролирующих органов, включая Роспотребнадзор, которые проходят у нас как планово, так и непланово, в том числе и стараниями наших "друзей", никаких серьезных нарушений на предприятии не находят. Но волна-то уже пошла: кто-то намеренно переврал, кто-то не стал разбираться в ситуации и вчитываться в официальные материалы, кто-то просто недопонял, кто-то погнался за, как сейчас говорят, хайпом — растрезвонили, что все плохо, страшно, опасно. Это стало уже новым жанром — я бы его назвал запугивающе-публицистическим. Я не сторонник теорий заговора, но здесь, как мне кажется, все слишком очевидно»,— говорит Игорь Московцев.

По его словам, в настоящее время руководство Кореновского молочно-консервного комбината работает в правовом поле, чтобы найти причастных к распространению порочащей компанию информации и привлечь их к ответственности.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на минувшей неделе в ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ появилась информация о том, что в продукции Кореновского молочно-консервного комбината были выявлены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы. Конкретный продукт не уточнялся. В пресс-службе ГК «Ренна», в которую входят бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское», изданию сообщили, что данные о сальмонелле в продукции молкомбината основаны на анализах некой частной лаборатории и касаются продукции с истекшим сроком годности.

Дмитрий Михеенко