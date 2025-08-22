Главные новости за 22 августа. Кавказ

Аграрии Ставропольского края намолотили более 10 млн т зерна – рекордное для региона количество. Регион, по словам губернатора Владимира Владимирова, уже готовится к закладке нового урожая, в том числе полностью отечественной селекции хлеба.

Резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод вложат около 39 млрд руб. за первые три года работы. К 2035 году объем капиталовложений увеличится до 120,2 млрд руб. Совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд руб.

Объем внешней торговли Ставрополья и Узбекистана в 2024 году составил более $37 млн. Основные статьи экспорта края в республику — пластмассы и изделия из них, мясо и субпродукты. Главными позициями импорта стали хлопок и трикотажные полотна.

Проект городского парка в дагестанском Избербаше победил на X Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды и получил финансирование в размере 100 млн руб.

Невинномысск победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Проект «Сквер Химиков города Невинномысска Ставропольского края» занял первое место в номинации малых городов и поселений. Его реализация запланирована на 2026 год.

Представители Общественной палаты Ставропольского края (ОПСК) выступили против перевода региона в третью часовую зону (МСК +1). Участники обсуждения объяснили свое решение тем, что перевод времени может сказаться на здоровье населения — нарушить их биологические ритмы, на сбоях в логистике и увеличении количества ДТП.

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) генеральному директору АО «Теплосеть». Гендиректора заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.