Товарооборот Ставрополья с Узбекистаном превысил $37 млн

Объем внешней торговли Ставрополья и Узбекистана в 2024 году составил более $37 млн. Основные статьи экспорта края в республику — пластмассы и изделия из них, мясо и субпродукты. Главными позициями импорта стали хлопок и трикотажные полотна. Об этом сообщил министр экономики региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Доронина, Узбекистан входит в десятку лидеров по импорту ставропольских товаров агропромышленного комплекса. За последние пять лет стоимостные объемы поставок продукции в республику увеличились почти в четыре раза. Отмечается, что край готов предложить поставки саженцев, удобрений, молока и сладостей.

Константин Соловьев