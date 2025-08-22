Общественная палата Ставрополья отказалась от перевода времени на час вперед

Представители Общественной палаты Ставропольского края (ОПСК) выступили против перевода региона в третью часовую зону (МСК +1). Об этом сообщает пресс-служба ОПСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Во время обсуждения перспективы перевода времени на час вперед участники обсуждения объяснили свое решение тем, что перевод времени может сказаться на здоровье населения — нарушить их биологические ритмы, на сбоях в логистике и увеличении количества ДТП.

Против перевода региона в третью часовую зону оказались и местные жители. По результатам опросов, за перевод времени на час вперед выступили 15% опрошенных, против — 81%, воздержались — 4%.

В итоге представители Общественной палаты пришли к выводу: потенциальные риски от перевода времени значительно превышают возможные преимущества. Развернутую экспертную справку с мнением общественности и представителей власти направят в аппарат правительства и губернатору Ставропольского края.

Наталья Белоштейн