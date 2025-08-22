Дагестанский Избербаш получит современный парк за 100 млн рублей

Проект городского парка в дагестанском Избербаше победил на X Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды и получил финансирование в размере 100 млн руб. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба республики Дагестан Фото: Пресс-служба республики Дагестан

Согласно проекту, парк соединит жилые кварталы с прибрежной территорией. На объекте появятся беговые дорожки, зеленая аллея, скамейки, фонтаны, обновленная плитка и освещение. Также планируется отремонтировать ограждение, установить архитектурные элементы и сцену. Разработчики уделили особое внимание сохранению исторического наследия.

«Победа Избербаша — итог усердного труда и слаженной работы команды разработчиков, специалистов администрации города и минстроя республики», — подчеркнул руководитель региона.

Господин Меликов отметил преображения в городе с приходом нового мэра: ремонтируются дороги, благоустраиваются скверы, обновляются социальные объекты. В прошлом месяце после реконструкции открылся городской пляж.

Валентина Любашенко