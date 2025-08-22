В Ставрополе заключили под стражу обвиняемого в получении взятки директора «Теплосети»

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) генеральному директору АО «Теплосеть». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый получил в своем кабинете от индивидуального предпринимателя через посредника более 1,4 млн руб. за продление аренды мини-теплоэлектростанций. Через месяц подсудимый получил вторую часть взятки в почти 1,3 млн руб., после чего был задержан правоохранителями.

Гендиректора заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Константин Соловьев