Невинномысск победил в конкурсе развития малых городов

Невинномысск победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам господина Миненкова, проект «Сквер Химиков города Невинномысска Ставропольского края» занял первое место в номинации малых городов и поселений. Его реализация запланирована на 2026 год.

«Для Невинномысска это уже вторая победа подряд. В 2024 году лучшим признали проект «Благоустройство сквера Семьи на ул. Дунаевского». Благодаря этой победе в 2025 году в городе начнется благоустройство территории»,— пояснил глава города.

Валентина Любашенко