Вэнс о требованиях РФ по Украине, мягкости Путина, шутке над Зеленским и Трампе в раю

Вице-президент США рассказал, что хочет получить РФ на Украине, а Politico — о ловушке ЕС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что безопасность Украины должна обеспечивать Европа. Американские СМИ подтверждают слова господина Вэнса о минимальном участии США в гарантиях безопасности для Киева и пишут о готовящейся со стороны стран ЕС ловушке для России. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Что сказал Вэнс

О гарантиях США

  • Пока США не выяснят, что необходимо для прекращения конфликта, не намерены брать на себя какие-либо обязательства по Украине.
  • Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании украинского кризиса.
  • Европейцам придется взять на себя львиную долю бремени по Украине. Это их континент. Это их безопасность.
  • США работают с европейцами и украинцами по вопросам безопасности, но пока они еще не решены.
  • Трамп никогда ничего полностью не раскрывает, потому что не хочет терять свои рычаги влияния.

О сути переговоров

  • США получили детали переговорных позиций России и Украины и сейчас работают над ними.
  • Украина хочет получить гарантии того, что Россия больше не вторгнется на ее территорию.
  • Россия добивается территорий, большая часть которых уже занята военнослужащими РФ, а некоторые — нет.

О сделке

  • Основу сделки по Украине можно согласовать до встречи Путина с Зеленским.
  • При встрече Путин и Зеленский могут согласовать территории и безопасность.
  • Если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.

О звонке Путину

  • Европейские лидеры не ожидали, что Трамп позвонит Путину после встречи с ними.
  • Лидеры ЕС считали, что нужна надлежащая подготовка для разговора с Путиным. Трамп не стал их слушать.

О Путине

  • Я никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно говорил с ним по телефону.
  • Путин по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен.
  • Путин — человек, который заботится об интересах России, как он их видит.
  • Путин уважительно относится к Трампу, потому что знает, что тот заботится об интересах американского народа.

О шутке над Зеленским

  • Я сказал Зеленскому в Овальном кабинете: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу». А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед.

О намерении Трампа попасть в рай

  • Это очень интересно. Я никогда не слышал, чтобы Трамп так говорил.
  • Крестивший меня священник в шутку пообещал помочь Трампу попасть в рай, если тот сможет остановить конфликт.

Что пишут американские СМИ

Politico

  • США будут минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по НАТО. Основное бремя должна взять на себя Европа.
  • Лидеры ЕС намерены подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет «неискренность намерений президента России о прекращении боевых действий на Украине». Основной план действий европейцев заключается в том, чтобы «разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций».
  • Лидеры стран ЕС не верят в успех плана Трампа по Украине, но готовы признать ошибочность своих сомнений, если Трампу удастся достичь соглашения о прекращении конфликта и предоставить гарантии безопасности Украине.

