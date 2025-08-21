Вэнс о требованиях РФ по Украине, мягкости Путина, шутке над Зеленским и Трампе в раю

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что безопасность Украины должна обеспечивать Европа. Американские СМИ подтверждают слова господина Вэнса о минимальном участии США в гарантиях безопасности для Киева и пишут о готовящейся со стороны стран ЕС ловушке для России. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Что сказал Вэнс

О гарантиях США

Пока США не выяснят, что необходимо для прекращения конфликта, не намерены брать на себя какие-либо обязательства по Украине.

Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании украинского кризиса.

Европейцам придется взять на себя львиную долю бремени по Украине. Это их континент. Это их безопасность.

США работают с европейцами и украинцами по вопросам безопасности, но пока они еще не решены.

Трамп никогда ничего полностью не раскрывает, потому что не хочет терять свои рычаги влияния.

О сути переговоров

США получили детали переговорных позиций России и Украины и сейчас работают над ними.

Украина хочет получить гарантии того, что Россия больше не вторгнется на ее территорию.

Россия добивается территорий, большая часть которых уже занята военнослужащими РФ, а некоторые — нет.

О сделке

Основу сделки по Украине можно согласовать до встречи Путина с Зеленским.

При встрече Путин и Зеленский могут согласовать территории и безопасность.

Если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.

О звонке Путину

Европейские лидеры не ожидали, что Трамп позвонит Путину после встречи с ними.

Лидеры ЕС считали, что нужна надлежащая подготовка для разговора с Путиным. Трамп не стал их слушать.

О Путине

Я никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно говорил с ним по телефону.

Путин по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен.

Путин — человек, который заботится об интересах России, как он их видит.

Путин уважительно относится к Трампу, потому что знает, что тот заботится об интересах американского народа.

О шутке над Зеленским

Я сказал Зеленскому в Овальном кабинете: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу». А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед.

О намерении Трампа попасть в рай

Это очень интересно. Я никогда не слышал, чтобы Трамп так говорил.

Крестивший меня священник в шутку пообещал помочь Трампу попасть в рай, если тот сможет остановить конфликт.

Что пишут американские СМИ

Politico