Вэнс о требованиях РФ по Украине, мягкости Путина, шутке над Зеленским и Трампе в раю
Вице-президент США рассказал, что хочет получить РФ на Украине, а Politico — о ловушке ЕС
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что безопасность Украины должна обеспечивать Европа. Американские СМИ подтверждают слова господина Вэнса о минимальном участии США в гарантиях безопасности для Киева и пишут о готовящейся со стороны стран ЕС ловушке для России. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Что сказал Вэнс
О гарантиях США
- Пока США не выяснят, что необходимо для прекращения конфликта, не намерены брать на себя какие-либо обязательства по Украине.
- Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании украинского кризиса.
- Европейцам придется взять на себя львиную долю бремени по Украине. Это их континент. Это их безопасность.
- США работают с европейцами и украинцами по вопросам безопасности, но пока они еще не решены.
- Трамп никогда ничего полностью не раскрывает, потому что не хочет терять свои рычаги влияния.
О сути переговоров
- США получили детали переговорных позиций России и Украины и сейчас работают над ними.
- Украина хочет получить гарантии того, что Россия больше не вторгнется на ее территорию.
- Россия добивается территорий, большая часть которых уже занята военнослужащими РФ, а некоторые — нет.
О сделке
- Основу сделки по Украине можно согласовать до встречи Путина с Зеленским.
- При встрече Путин и Зеленский могут согласовать территории и безопасность.
- Если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.
О звонке Путину
- Европейские лидеры не ожидали, что Трамп позвонит Путину после встречи с ними.
- Лидеры ЕС считали, что нужна надлежащая подготовка для разговора с Путиным. Трамп не стал их слушать.
О Путине
- Я никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно говорил с ним по телефону.
- Путин по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен.
- Путин — человек, который заботится об интересах России, как он их видит.
- Путин уважительно относится к Трампу, потому что знает, что тот заботится об интересах американского народа.
О шутке над Зеленским
- Я сказал Зеленскому в Овальном кабинете: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу». А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед.
О намерении Трампа попасть в рай
- Это очень интересно. Я никогда не слышал, чтобы Трамп так говорил.
- Крестивший меня священник в шутку пообещал помочь Трампу попасть в рай, если тот сможет остановить конфликт.
Что пишут американские СМИ
Politico
- США будут минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по НАТО. Основное бремя должна взять на себя Европа.
- Лидеры ЕС намерены подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет «неискренность намерений президента России о прекращении боевых действий на Украине». Основной план действий европейцев заключается в том, чтобы «разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций».
- Лидеры стран ЕС не верят в успех плана Трампа по Украине, но готовы признать ошибочность своих сомнений, если Трампу удастся достичь соглашения о прекращении конфликта и предоставить гарантии безопасности Украине.