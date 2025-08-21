Вэнс: Путин более мягкий в общении, чем принято считать

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал президента России Владимира Путина расчетливым и осторожным, но в то же время «более мягким в общении, чем принято считать». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам господина Вэнса, он никогда не встречался с Владимиром Путиным лично, но неоднократно говорил с ним по телефону. «Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен»,— сказал он.

Владимир Путин — это «человек, который заботится об интересах России, как он их видит», добавил вице-президент. По мнению Джей Ди Вэнса, он уважительно относится к президенту США Дональду Трампу, потому что «знает, что тот заботится об интересах американского народа».