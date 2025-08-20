Politico: страны ЕС не верят в успех плана Трампа по Украине

Европейские лидеры сомневаются в искренности России в завершении конфликта с Украиной, но поддерживают переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов. Лидеры надеются, что Дональд Трамп поймет необходимость более жесткой позиции по отношению к Москве.

Фото: Alex Brandon / AP

Европейские политики готовы признать ошибочность своих сомнений, если Дональду Трампу удастся достичь соглашения о прекращении боевых действий и предоставить Украине значимые гарантии безопасности. Один из дипломатов сказал, что поддержка США в урегулировании конфликта важна как испытание намерений России.

Дипломаты также отметили, что разработка гарантий безопасности для Украины поможет ей вести переговоры с позиции силы, а санкции предоставят рычаги воздействия на президента России Владимира Путина. Politico отмечает, что французский президент Эмманюэль Макрон наиболее откровенно выражает скептицизм по поводу намерений России. Перед встречей с Трампом в Вашингтоне 18 августа, в которой участвовали другие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, Макрон заявил: «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет».