Вэнс: США не возьмут на себя обязательства по Украине, не поняв, что требуется

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не будет брать на себя обязательства по Украине до тех пор, пока не будет понимания, что именно требуется для прекращения конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, я думаю, президент очень умело это делает. Он никогда ничего не снимает с повестки дня,— заявил Джей Ди Вэнс.— Он никогда ничего полностью не раскрывает, потому что не хочет терять свои рычаги влияния».

Президент США Дональд Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании украинского кризиса, добавил господин Вэнс. «Европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность»,— сказал он.