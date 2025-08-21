Вэнс: Россия хочет получить контролируемые Украиной территории

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры о прекращении российско-украинского конфликта сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины и территориях, которые хочет получить Россия. По его словам, Москва претендует на территории, находящиеся под контролем Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Al Drago / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Al Drago / Pool / Reuters

«Во-первых, Украина хочет быть... уверена в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже заняли, но некоторые — нет»,— сказал господин Вэнс (цитата по Bloomberg). О каких территориях идет речь, он не уточнил.

Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить вооруженные силы из Донбасса. По данным Reuters, требование вывести ВСУ из Донбасса Владимир Путин обозначил Дональду Трампу во время их саммита на Аляске. The Times писала, что идею контроля РФ над занятыми территориями поддержал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

О попытках урегулировать военный конфликт — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».