Politico: ЕС ждет провала переговоров и готовит дипломатическую ловушку для России

Европейские лидеры намерены подыгрывать мирным усилиям президента США Дональда Трампа до тех пор, пока он не поймет «неискренность намерений президента России о прекращении боевых действий на Украине». В дальнейшем представители стран ЕС рассчитывают на более жесткую позицию Трампа по отношению к Кремлю и усиления экономических санкций, пишет Politico.

Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход. Основной план действий заключается в том, чтобы «разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций».

Ранее сообщалось, что США начали подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Место встречи еще не объявлено, агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в Белом доме склоняются к тому, что таким местом мог бы стать Будапешт.

Влад Никифоров, Иркутск