Главные новости к утру 19 августа

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что начал подготовку к возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ее место будет определено позднее. По его словам, трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться после этой встречи.

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, загорелась кровля одного из корпусов больницы № 16, возгорание также началось на территории местного НПЗ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф займутся координацией России и Украины в процессе урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его государство «больше не дарит Украине оружие, больше не дает денег». Вместо этого оружие будет продаваться через структуры НАТО и оплачиваться за счет европейских стран.

В завершающемся летнем сезоне турбизнесу удалось увеличить продажи на 11% год к году. Основным драйвером спроса за счет укрепления рубля и появления новых рейсов стали международные направления.

Аномальная жара и перебои с поставками из Австралии и Индонезии способствовали росту цен и спроса на энергетический уголь на большинстве крупных азиатских рынков. Если в ближайшее время погодные условия не стабилизируются, котировки могут прибавить еще 3–5%.

В популярных мессенджерах все чаще крадут аккаунты: только в Telegram в первой половине 2025 года относительно аналогичного периода 2024-го рост краж составил более 50%. Стоимость аккаунтов с привязкой к российским номерам при этом снижается, что говорит о росте предложения на теневом рынке. Угроза актуальна и для WhatsApp, и для мессенджера Max.

Китай и Индия возобновили диалог «на всех уровнях» по вопросам «поддержание мира и спокойствия в приграничных районах». Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИДа Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в отношениях двух стран наблюдается «позитивную тенденцию возвращения на основной путь сотрудничества».

В январе—июне 2025 года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 157 млрд руб. Год к году рост составил 31%. Основной драйвер рынка — небольшие покупки, которые не попадают под действие таможенных пошлин.