Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координироваться с РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф займутся координацией России и Украины в процессе урегулирования конфликта.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что встреча президентов России и Украины состоится до конца августа.

18 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме, затем провел переговоры с европейскими лидерами. После этого господин Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и договорился рассмотреть возможность повышения уровня переговоров между Россией и Украиной.