Угольно с прояснениями

Аномальная жара и перебои с поставками из Австралии и Индонезии способствовали росту цен и спроса на энергетический уголь на большинстве крупных азиатских рынков. Если в ближайшее время погодные условия не стабилизируются, котировки могут прибавить еще 3–5%. Российские угольщики уже увеличили поставки в Южную Корею и могут продолжить наращивать долю.

Устойчивый рост внутренних цен на твердое топливо в Китае и аномальная жара в Японии повысили спрос на энергетический уголь в Азии, говорится в обзоре NEFT Research. Как отмечают аналитики, на споте наблюдалось снижение предложения, так как трейдеры пытались придержать поставки в ожидании повышения цен в ближайшие недели. В Австралии неблагоприятные погодные условия вновь нарушили отгрузку угля, указывают в NEFT Research.

По данным аналитиков, к концу первой декады августа энергетический уголь калорийностью 5500–6000 ккал на азиатских рынках подорожал до $73,6–112,6 в зависимости от порта, прибавив 0,5–1,7% за неделю. Цены на российский уголь в портах Дальнего Востока выросли на 6,1%, до $66,4 за тонну (FOB). Котировки в Южном Китае и Западной Индии (CFR) увеличились на 2%, до $80,6 за тонну, и на 0,9%, до $85,4 за тонну, соответственно.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что к началу этой недели фьючерсы на энергетический уголь на базисе порта Ньюкасл скорректировались до $110 за тонну против $116 за тонну в начале августа. «Можно предположить, что цены в регионе могут остаться на текущих уровнях в ближайшие месяцы»,— считает он. По словам господина Красноженова, основной спрос в июле пришелся на Японию, Южную Корею и Тайвань. Южная Корея импортировала в июле максимальный месячный объем угля с августа 2024 года, Япония увеличила закупки с 6 млн до 10 млн тонн в июле, указывает он.

Для РФ сегодня наибольший потенциал имеют поставки в Южную Корею и Китай, где сохраняется ценовое преимущество российского угля, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. В частности, в июле объем импорта российского угля Южной Кореей увеличился более чем в два раза по сравнению с июнем, превысив 3 млн тонн. Это позволило РФ занять второе место среди крупнейших поставщиков в страну, указывает аналитик.

Кроме того, в сезон дождей в некоторых районах Индонезии отгрузки из открытых карьеров были замедлены — из-за этого китайские трейдеры стали жаловаться, что многие сделки идут из запасов, говорит аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Соответственно, есть возможность для наращивания доли российскими компаниями, уверен он.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что, если экстремальные погодные условия не изменятся, цены могу вырасти еще на 3–5%. Но фундаментальные факторы, по его словам, скорее понижательные: из-за роста добычи угля в Китае и Индии, признает он. Из-за этого Китай и Индия снижают импорт энергетического угля с начала года, добавляет Борис Красноженов. Нариман Тайкетаев допускает в ближайшие месяцы снижение цен на 15–20% от июльских пиков при условии стабилизации добычи в Китае и восстановления экспорта из Австралии.

По прогнозам Кирилла Лысенко, следующие скачки цен на уголь в Азии вероятны зимой в связи с сезонным ростом спроса, нестабильностью в работе ВИЭ (в том числе снижения генерации от гидроэнергетики) и локальными перебоями из-за морозов. Но, уверен он, даже зимой перегрева цен китайские власти не допустят: они будут открывать государственные резервы и заставлять шахты наращивать добычу.

Полина Трифонова