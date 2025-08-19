Туристы путешествуют без устали

В завершающемся летнем сезоне турбизнесу удалось увеличить продажи на 11% год к году. Основным драйвером спроса за счет укрепления рубля и появления новых рейсов стали международные направления. Интерес к отдыху в России из-за ограничений в Краснодарском крае оказался сдержанным. Фокус здесь сместился на экскурсионные поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Объем продаж организованных туров на июнь—август вырос на 11% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Аналитики Level.Travel также зафиксировали позитивный тренд, но не привели конкретных цифр роста. В туроператоре «Русский экспресс» отметили увеличение числа бронирований на 16,5% год к году. В «Интуристе» прирост составил 12–40% в зависимости от направления. В компании Fun & Sun заявили об увеличении объема бронирований на 25% год к году.

Основным драйвером туристического спроса в летнем сезоне стали международные направления. В «Островке» указывают, что количество бронирований по ним выросло на 9% год к году, в то время как внутри страны продажи остались на уровне прошлого года. Аналитики OneTwoTrip отмечают, что доля международных направлений в структуре купленных на лето авиаперелетов за год увеличилась на 1 процентный пункт (п. п.), достигнув 22%.

В организованном сегменте доля России сокращается активнее. По данным Level.Travel, этим летом показатель составил 14% против 17% годом ранее. Продажи по России оказались хуже ожиданий из-за падения интереса к пляжному отдыху в Краснодарском крае, объясняет представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Пляжи одного из главных курортов региона, Анапы, этим летом были закрыты для купания. Часть спроса принял на себя Крым, но возможности региона оказались ограниченны из-за сохраняющегося моратория на авиасообщение.

Вторым негативным фактором для внутреннего рынка Дарья Домостроева называет повышение стоимости туристических услуг внутри страны. Хотя рост цен на отдых в России в этом году оказался скорее сдержанным. По данным «Слетать.ру», средняя стоимость реализованного на лето тура составила 115,6 тыс. руб., сократившись на 0,2% год к году. В «Островке» отмечают, что цена проданной ночи достигла 6,1 тыс. руб., прибавив 9% год к году. Многие зарубежные направления при этом продемонстрировали снижение показателя за счет укрепления рубля. Например, ночь в Китае обходилась путешественникам летом в 8,5 тыс. руб. Год к году значение сократилось на 15%.

Госпожа Домостроева говорит, что рост продаж в России в летнем сезоне показали экскурсионные направления. Например, интерес к Санкт-Петербургу вырос на 40% год к году, к Татарстану — на 15%, к Калининградской области — на 13%. Аналитики «Островка» отметили выраженный рост интереса к летним путешествиям в Смоленск, Псков и Кострому.

Наиболее востребованное летнее направление у организованных туристов — Турция. Но доля страны в структуре сезонных продаж за год сократилась на 4 п. п., до 52%, говорит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Эту тенденцию эксперт связывает с ростом цен, из-за чего туристы начали переориентироваться на другие страны. Средняя стоимость купленного в Турцию на лето организованного тура, по оценкам «Слетать.ру», составила 209,6 тыс. руб., увеличившись на 7% год к году. Основным бенефициаром падения интереса оказался Египет. Доля направления в структуре продаж за год увеличилась на 3 п. п., до 14%, отмечают в Travelata.ru. Средний чек при бронировании, по подсчетам «Слетать.ру», остался практически неизменным, составив 172,6 тыс. руб. по итогам лета.

В Fun & Sun наиболее растущим направлением по итогам летнего сезона называют Вьетнам. Количество бронирований туров в страну увеличилось год к году в восемь раз. Позитивный тренд отметили и в Anex, связывая его во многом с появлением новых рейсов на курорты страны. Рост интереса в компании зафиксировали также к пакетным турам в Китай, Грузию и на Мальдивы. В сегменте самостоятельных продаж началась новая волна интереса к поездкам в постсоветские страны. В «Островке» отмечают, что количество летних бронирований размещения в Казахстане прибавило 64% год к году, в Армении — 56%, Киргизии — 27%. Прирост для Европы оказался более скромным. Например, Франции удалось увеличить спрос на 21%, а Италии — на 5%.

Александра Мерцалова