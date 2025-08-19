Мелочный подход

В январе—июне 2025 года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 157 млрд руб. Год к году рост составил 31%. Основной драйвер рынка — небольшие покупки, которые не попадают под действие таможенных пошлин. Граждане привыкли делать заказы из-за рубежа и не делают различий с локальными продавцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем трансграничных онлайн-заказов российских потребителей из-за рубежа в январе—июне составил 157 млрд руб., рассказали “Ъ” в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Год к году показатель вырос на 31%. Эта динамика немного уступает общему темпу роста онлайн-торговли. В первом полугодии, согласно АКИТ, он составил 36% год к году, до 5,3 трлн руб. В CDEK.Shopping “Ъ” рассказали об увеличении объема трансграничных продаж в январе—июне на 8% год к году, до 2,3 млрд руб.

Траты на онлайн-покупки за рубежом во многом растут за счет недорогих заказов. По данным CDEK.Shopping, средний чек в январе—июне снизился на 15% год к году — до 17 тыс. руб. В Ozon Global говорят, что потребители заказывают из-за рубежа преимущественно бюджетные позиции одежды и обуви, расходуя в среднем до 1 тыс. руб. 65% таких заказов оформляют жители малых городов, для которых цена часто выступает основным фактором выбора, уточнили в компании.

Одновременно российские маркетплейсы и логистические сервисы ведут активную экспансию в регионы Сибири и Дальнего Востока. Срок доставки товаров на Чукотку из Москвы и Китая, как правило, сопоставим. Поэтому потребители там не делают различий между покупками у селлеров из России и азиатских стран. Заказанные из-за рубежа недорогие позиции не облагаются таможенными пошлинами: с 1 апреля 2024 года под них попадают все трансграничные покупки дороже €200 (18,7 тыс. руб. по текущему курсу). Их размер составляет 15% от стоимости товаров, но не менее €2 за 1 кг их веса.

Трансграничные заказы становятся для потребителей обыденными. Если раньше граждане предпочитали покупать за границей реже, но дороже, то сейчас привыкли к онлайн-шопингу, поясняет руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Заказ товаров за рубежом больше не воспринимается как особенное событие — потребители не делают различий между покупкой у зарубежного производителя или российского, добавляет управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Хотя 28,9% от общего объема трансграничных заказов граждан в январе—июне, согласно АКИТ, пришлись на электронику и бытовую технику. Средний чек здесь остается достаточно высоким — 5,2 тыс. руб. На втором месте товары для дома, за которые платят в среднем 1,8 тыс. руб. Одежда из-за рубежа обычно обходится потребителям в 3 тыс. руб., товары для красоты и здоровья — в 1,1 тыс. руб.

Крупнейшие маркетплейсы пока осторожно смотрят на развитие трансграничного направления, фокусируясь на работе внутри страны. Доля товаров Ozon Global составляет не более 7% от ассортимента Ozon по итогам первого полугодия 2025 года. В Wildberries отметили, что на платформе есть китайские продавцы, но их не более 1%. Ставка на внутренний рынок может быть обусловлена более высокими темпами роста онлайн-торговли внутри страны и значимыми оборотами. По данным АКИТ, доля трансграничного сегмента в общем объеме онлайн-продаж по итогам января—июня составила 2,94%. Годом ранее речь шла о 3%.

Хотя Артур Гафаров не исключает, что темпы роста трансграничной торговли могут ускориться в случае смягчения западных санкций в отношении России. Екатерина Косарева отмечает, что иностранные товары становятся доступнее для российских покупателей на фоне укрепления рубля с начала 2025 года. «Но в долгосрочной перспективе тренд на постепенное снижение доли трансграничной торговли сохранится: рынок все больше удовлетворяет спрос за счет внутренних предложений и локальных площадок»,— говорит она.

Виктория Колганова