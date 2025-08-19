Рубио: США больше не дают Украине оружие и деньги

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его государство «больше не дарит Украине оружие, больше не дает денег». Вместо этого оружие будет продаваться через структуры НАТО и оплачиваться за счет европейских стран, сообщил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Господин Рубио, комментируя итоги встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа с президентом Украины и лидерами стран ЕС, заявил, что «впервые наметилось какое-то движение после трех лет тупика и молчания». Ранее госсекретарь также отмечал, что в работе над гарантиями безопасности для Украины будут участвовать не только европейские союзники, но и страны не входящие в ЕС.

Кроме того, по итогам переговоров в Белом доме, по информации Financial Times, Украина пообещала купить американское оружие на $100 млрд «в рамках сделки по получению гарантии безопасности» за счет европейских союзников. Кроме того, Киев и Вашингтон заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА совместно с украинскими компаниями.

Влад Никифоров, Иркутск