Территория НПЗ загорелась в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, загорелась кровля одного из корпусов больницы № 16, возгорание также началось на территории местного НПЗ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

На месте работают пожарные. Предварительно, пострадавших нет. Пациентам больницы оказывают помощь в других отделениях.

Ранее в аэропорту Волгограда из-за риска атаки БПЛА вводили ограничения: воздушная гавань не выпускала и не принимала авиарейсы.