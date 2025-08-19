Китай и Индия возобновили диалог по приграничным вопросам

Китай и Индия возобновили диалог «на всех уровнях» по вопросам «поддержание мира и спокойствия в приграничных районах». Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИДа Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в отношениях двух стран наблюдается «позитивную тенденцию возвращения на основной путь сотрудничества»,— сообщает Agence France-Presse (AFP). Министр иностранных дел Китая находится в Индии с рабочей поездкой с 18 по 20 августа.

В ходе всречи двух высокопоставленных дипломатов представитель Китая также заявил, что обе страны должны «рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как противников или угрозы».

Ожидается, что Ван И также встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время своего трехдневного визита. По данным индийских СМИ, Моди может посетить Китай в этом месяце, что станет его первой поездкой с 2018 года.

Влад Никифоров, Иркутск