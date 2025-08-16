Главные новости за 16 августа. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 15 на 16 августа силы ПВО отразили воздушную атаку в Новошахтинске, Родионово-Несветайском и Миллеровском районах. Ранен один человек и повреждены несколько домов.

В этом году уже более 20 тысяч жителей Дона получили высокотехнологичную медицинскую помощь. 4,6 тысячи пациентов прошли сложнейшие операции, не входящие в базовую программу ОМС.

Следственный отдел по Азову Следственного комитета России по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Их обвиняют в двух эпизодах неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Евродон». Решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

В Ростове-на-Дону ежемесячная зарплата главного технолога может составлять 200 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проанализировав 67 тысяч вакансий в крупных городах России.