С начала 2025 года более 20 тысяч дончан получили высокотехнологичную медпомощь

В этом году уже более 20 тысяч жителей Дона получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). И эта цифра растет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы региона, в частности, в Центре хирургии РОКБ проведено около 20 лапароскопических резекций поджелудочной железы, включая удаление редкой опухоли диаметром 10 см. Минимально инвазивные технологии снижают осложнения и ускоряют восстановление. В КДЦ «Здоровье» проводятся малоинвазивные органсохраняющие операции при онкологических заболеваниях органов мочевыделительной системы, выполняется криодиструкция почки.

Юрий Слюсарь отметил, что в Ростовской области за первую половину 2025 года 4,6 тыс. пациентов прошли сложнейшие операции, не входящие в базовую программу ОМС. Еще более 13 тыс. дончан прошли лечение по ОМС: от помощи новорожденным до решения сложных проблем с сердцем у взрослых.

Глава региона заметил, что на Дону увеличивается количество медучреждений, где можно пройти сложное лечение. «Если в 2018 году у нас таких было 24, то сейчас — уже 28», — уточнил Юрий Слюсарь.

По его словам, в Ростовской области надо расширять программу ВМП, увеличивать число медучреждений, сокращать сроки ожидания, внедрять новые методы. Наша задача — чтобы высокие технологии обосновывались и развивались у нас, и за помощью не нужно было ехать куда-то еще», — резюмировал врио губернатора.

Ефим Мартов