В Новошахтинске и двух районах Дона военные сбили беспилотники

В ночь с 15 на 16 августа силы ПВО отразили воздушную атаку в Новошахтинске, Родионово-Несветайском и Миллеровском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома, – добавил глава региона. – Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь».

По оперативным данным, в Новошахтинске и Миллеровском районе никто из людей не пострадал. В Миллерово в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты стекла. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», днем 15 августа в Неклиновском районе Дона после атаки БПЛА власти ввели режим ЧС.

Владимир Андреев