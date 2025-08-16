В Азовском районе будут судить несовершеннолетних угонщиков

Следственный отдел по Азову Следственного комитета России по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В информации уточняется, что одному подростку 14 лет, другому – 15. Их обвиняют в двух эпизодах неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2025 года подростки угнали автомобиль, принадлежащий 71-летнему пенсионеру. Проникнув через забор на территорию домовладения в селе Маргаритово, злоумышленники открыли ворота и попытались завести машину: ее двери не были заперты, ключ был в замке зажигания. «Не сумев завести двигатель, они вытолкали автомобиль на улицу и завели его с помощью движения. После этого подростки катались на угнанном автомобиле по территории Азовского района, а когда закончилось топливо, скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Здесь добавили, что в 2025 года те же самые подростки угнали автомобиль 67-летнего пенсионера, покатались по району и бросили на обочине, когда закончился бензин.

Подростки признали свою вину и сотрудничали со следствием. В их отношении была избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними обвиняемыми.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ефим Мартов