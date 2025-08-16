В Ростове главный технолог может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону ежемесячная зарплата главного технолога может составлять 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob. Его специалисты проанализировали 67 тыс. вакансий в крупных городах России и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По информации сервиса, в донской столице лидером стала вакансия главного технолога. Кандидаты на эту позицию должны иметь соответствующее высшее образование. «На втором месте — начальник департамента по строительству и ремонту с зарплатой от 150 тыс. руб. (в месяц). Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от пяти лет и профильное образование», — пояснили представители SuperJob.

По их словам, на третьем месте такая позиция, как монтажник слаботочных систем: такому сотруднику ростовские компании готовы ежемесячно платить от 120 тыс. руб. Кроме того, кандидатам на эту должность работодатели обещают повышение квалификации и корпоративный транспорт.

«В рейтинг также вошли вакансии заведующего производством с зарплатой от 106 тыс. руб. и руководителя отдела продаж с зарплатой от 100 тыс. руб. Также среди лучших предложений августа — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг здравоохранении и IT», — резюмировали в SuperJob.

Тимур Валитов