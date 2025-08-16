Главные новости к утру 16 августа

На Аляске завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». Об этом сообщил Кремль. Встреча в узком составе продлилась почти три часа. С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. На пресс-конференции по итогам переговоров Дональд Трамп сообщил, что будет «созваниваться с союзниками по НАТО и Зеленским».

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела замминистра обороны генерала армии Павла Попова, касавшееся афер в парке «Патриот». Под занавес оно пополнилось новыми обвинениями, в частности во взяточничестве, которые 67-летнему фигуранту предъявили прямо в НИИ им. Склифосовского. Свою вину он не признал.

Президент США Дональд Трамп на просьбу дать совет президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал его заключить сделку с Россией.

«Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут “нет”»,— сказал он.

Число погибших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 9, спасатели извлекли из под завалов тела еще четырех человек. Всего пострадало 120 жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Одного человека удалось спасти.

Нейросеть Google Gemini вновь перестала работать в России спустя несколько часов после новостей о появлении доступа к ней в стране, убедился «Ъ». Доступ к чат-боту действовал несколько часов в ночь на 16 августа. К 6:00 мск доступ пропал.

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила работу личных кабинетов, все накопленные пассажирами мили сохранены. Крупный сбой в информационных системах компании произошел 28 июля. Причиной стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY.

