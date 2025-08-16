Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 9

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 9, спасатели извлекли из под завалов тела еще четырех человек. Всего пострадало 120 жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Одного человека удалось спасти.

Взрыв произошел в производственном цеху завода «Эластик» в Шиловском районе 15 августа ориентировочно около 10:30. По словам «РИА Новости», здание порохового цеха полностью разрушено при взрыве.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Причину взрыва следствие не называло. В Шиловском районе Рязанской области введен режим ЧС.