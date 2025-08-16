Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп на просьбу дать совет президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал его заключить сделку с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он (президент России Владимир Путин — ”Ъ”) сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут “нет”»,— сказал он.

«Заключи сделку. Россия — могучая страна. А они — нет»,— добавил господин Трамп.

После почти трехчасовых переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь мирного решения конфликта на Украине. Однако президент США охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что вскоре проведет телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.