Генерала обвинили в Склифе

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела замминистра обороны генерала армии Павла Попова, касавшееся афер в парке «Патриот». Под занавес оно пополнилось новыми обвинениями, в частности во взяточничестве, которые 67-летнему фигуранту предъявили прямо в НИИ им. Склифосовского. Свою вину он не признал. Между тем Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор очередному досудебщику из дела генерала Попова — бывший директор «Патриота» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов, признавший вину, отправился в колонию на пять лет.

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, обвинение в окончательной редакции следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР предъявил генералу армии Попову 13 августа в НИИ им. Склифосовского. Напомним, что арестованный в конце августа 2024 года генерал в первый раз был госпитализирован в начале мая и с тех пор практически не выходит из больниц, проходя в настоящее время лечение в связи серьезными проблемами с позвоночником. Теперь он готовится к очередной операции.

К прежнему обвинению в хищении 25,8 млн руб. путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а также служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) следователи ГВСУ СКР добавили два эпизода взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Свою вину господин Попов, как и прежде, не признал, после чего ему объявили об окончании следственных действий. В ближайшее время фигурант и его защита должны приступить к ознакомлению с более чем 50 томами дела, однако пока не ясно, как на практике это будет делать обвиняемый в больнице.

Основное же обвинение господина Попова касается хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств. Следствие установило, что за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ «Звезда» в Красногорске. Помимо двухэтажного жилища, там возвели баню, двухэтажный гараж, в которых установили освещение, систему видеонаблюдения, приобрели мебель, сантехнику и предметы быта, а также выполнили работы по благоустройству территории участка. Потраченные на это деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка «Патриот», что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

Как взятки следствие также расценило безвозмездное предоставление господину Попову для проживания с 2014 по 2024 год квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также внедорожника Lexus LX 570. И квартира, и автомобиль были выделены ему подрядной организацией, которая делала ремонт в здании военного ведомства. Сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценило в первом случае в 14 млн, а во втором — порядка 32 млн руб.

Также СКР полагает, что по просьбе Павла Попова его подчиненные фиктивно устроили на работу в парк «Патриот» трех человек, среди которых была, в частности, невестка генерала. Помимо этого, у господина Попова дома хранилось полученное в подарок, но незарегистрированное ружье «Вепрь».

Напомним, что в августе 2024 года еще до ареста господина Попова были задержаны экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Им также вменили мошенничество и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 УК и ст. 292 УК). Оба признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, и дали показания против господина Попова. Так, именно признание господина Ахмедова о «мертвых душах» в парке «Патриот» позволило предъявить генералу Попову обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Сам 65-летний господин Ахмедов, чье дело Одинцовский горсуд Московской области рассмотрел в особом порядке за несколько заседаний, на процессе признался, что хотел уволиться с должности директора комплекса, однако генерал Попов дал ему понять: он сделает так, что его больше нигде не возьмут на работу.

В последнем слове, которое подсудимый произнес 15 августа, прежде чем суд огласил ему приговор, господин Ахмедов заявил, что «искренне раскаивается». Отставной полковник попросил прощения у своей супруги, с которой сочетался браком ровно 44 года назад, а также у коллектива парка «Патриот» и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако судья, пробыв в совещательной комнате около часа, дал господину Ахмедову пять лет лишения свободы в колонии общего режима, постановив взять находившегося под домашним арестом фигуранта под стражу в зале суда. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. По приговору он не сможет в течение двух лет после освобождения занимать государственные должности. А кроме того, он был лишен госнаград — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Его адвокат Игорь Павловский заявил, что считает приговор «чрезмерно суровым и несправедливым» и намерен его обжаловать. «Вячеслав Ахмедов с самого начала заявил о признании вины и сотрудничал со следствием»,— подчеркнул защитник. Они полагает, что суд неверно применил закон и с учетом смягчающих вину обстоятельств должен был дать фигуранту меньший срок. Однако защитник отметил, что намерен добиваться не сколько смягчения наказания, сколько его замены на условный срок или штраф. По словам адвоката, господин Ахмедов по состоянию здоровья не может находиться в колонии, так как страдает болезнью Паркинсона. Последняя включена в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Стоит отметить, что защита другого досудебщика — осужденного 17 июля на шесть лет Владимира Шестерова — также не согласилась с приговором и подала на него апелляцию.

Мария Локотецкая