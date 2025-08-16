Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились

На Аляске завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». Об этом сообщил Кремль. Встреча в узком составе продлилась почти три часа.

С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Предполагается, что стороны должны провести переговоры в расширенном составе с участием других членов делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. При этом Кремль сообщил, что в скором времени пройдет совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что происходит на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян