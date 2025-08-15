«Аэрофлот» восстановил работу личных кабинетов после крупной кибератаки
Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила работу личных кабинетов, все накопленные пассажирами мили сохранены. При этом веб-приложение пока работает со сбоями, сообщает «РИА Новости».
Крупный сбой в информационных системах компании произошел 28 июля. В результате было отменено несколько десятков рейсов, из которых более пятидесяти — в московском аэропорту Шереметьево. Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Возбуждено уголовное дело.
По данным компании, утечки информации не произошло. Эту информацию подтвердил Роскомнадзор.
Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».