«Аэрофлот» восстановил работу личных кабинетов после крупной кибератаки

Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила работу личных кабинетов, все накопленные пассажирами мили сохранены. При этом веб-приложение пока работает со сбоями, сообщает «РИА Новости».

Крупный сбой в информационных системах компании произошел 28 июля. В результате было отменено несколько десятков рейсов, из которых более пятидесяти — в московском аэропорту Шереметьево. Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Возбуждено уголовное дело.

По данным компании, утечки информации не произошло. Эту информацию подтвердил Роскомнадзор.

