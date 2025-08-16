Fox News: Трамп после встречи с Путиным позвонил Зеленскому и лидерам Европы

Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Об этом сообщил Fox News.

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На пресс-конференции по итогам переговоров Дональд Трамп сообщил, что будет «созваниваться с союзниками по НАТО и Зеленским». Он добавил, что проинформирует о результатах встречи с президентом России «ряду людей, которым считаю уместно позвонить».

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходили на Аляске и длились 2 часа 45 минут. Господин Трамп США заявил, что сделки по Украине нет, поскольку «полного понимания» достичь не удалось. Отвечать на вопросы журналистов президенты не стали.