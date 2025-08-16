Google Gemini перестала работать в России спустя несколько часов

Нейросеть Google Gemini вновь перестала работать в России спустя несколько часов после новостей о появлении доступа к ней в стране, убедился «Ъ». Компания не делала никаких анонсов.

Доступ к чат-боту действовал несколько часов — веб-сайт и приложение загружались с аккаунтов Google, зарегистрированных в РФ. К 6:00 16 августа мск доступ пропал.

Google официально прекратил коммерческую деятельность в РФ в 2022 году и ликвидировал свое российское юрлицо в 2023 году. Компания представила модель искусственного интеллекта Gemini в начале декабря 2023 года. Изначально чат-бот назывался Bard.