Главные новости за 13 августа. Ростов-на-Дону и область

Миллеровский производитель крахмалов «Амилко» в первом квартале 2026 года запустит две газопоршневые установки общей мощностью почти 5 МВт для обеспечения собственных энергетических потребностей.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральную инициативу по созданию специального реестра товарных знаков иностранных компаний, покинувших Россию по политическим мотивам.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. По постановлению инстанции, чиновник останется под стражей по 13 сентября включительно.

Банковские вклады жителей Ростовской области достигли 1,2 трлн руб. на начало июля, увеличившись на 14% за год, при этом кредитная активность снизилась на 5%.

Объем строительства жилья в Ростове-на-Дону с января по июнь 2025 года достиг 3,3 млн кв. м. Это на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом уровень продаж строящегося жилья снизился с 113% до 83%

В Ростовской области за январь-июнь 2025 года собственное дело открыли 56 официально зарегистрированных безработных. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предпринимателями стали 367 человек.