Миллеровский завод «Амилко» строит газопоршневые установки на 5 МВт

Миллеровский производитель крахмалов «Амилко» в первом квартале 2026 года запустит две газопоршневые установки общей мощностью почти 5 МВт для обеспечения собственных энергетических потребностей. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Технологическое присоединение завершится примерно в первом квартале 2026 года. За подключение предприятие заплатит «Ростовэнерго» (филиал ПАО «Россети Юг») 817 тыс. руб.

«После завершения всех работ планируется, что существенная часть подразделений ООО «Амилко» будет получать энергию от установок собственной генерации, что позволит нам значительно повысить надежность электроснабжения, а также в ближайшее время оптимизировать затраты на электроэнергию», — сообщил генеральный директор компании Сергей Болдырев.

В пресс-службе пояснили, что рост энергопотребления связан с развитием производства. В планах несколько инвестиционных проектов. Предприятие намерено наращивать мощность переработки кукурузного зерна и наладить в Миллерово выпуск глюкозно-фруктозного сиропа.

Валентина Любашенко