Донской парламент одобрил инициативу о реестре зарубежных брендов

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральную инициативу по созданию специального реестра товарных знаков иностранных компаний, покинувших Россию по политическим мотивам. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По прогнозам, в 2025 году на российский рынок могут вернуться 350 зарубежных компаний. Это создает угрозы для отечественной экономики, поскольку транснациональные корпорации с их финансовыми и маркетинговыми ресурсами способны вытеснить российских производителей с внутреннего рынка.

«Будет справедливо, если Россия определит условия возвращения зарубежных брендов»,— заявил председатель комитета по экономической политике регионального парламента Игорь Бураков.

Осенью 2025 года Государственная дума рассмотрит законопроект о введении специального реестра товарных знаков компаний, прекративших деятельность в России после введения санкций. Согласно документу, предприятия, использующие такие бренды, попадут под ограничения, предусмотренные для операций с недружественными юридическими лицами.

Среди возможных мер — запрет на рекламу и участие в государственных закупках. Механизм возвращения брендов предусматривает особые условия: выход из реестра станет возможным только после исключения страны регистрации из санкционного списка.

Валентина Любашенко