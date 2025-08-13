Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 13 августа. Белгород, Курск, Воронеж, Тамбов

Размер отсрочки по налогам белгородскому и курскому бизнесу составил 7 млрд

Воронежский регоператор «Вега» не смог оспорить первую стадию банкротства

«Эконива» вложила 841 млн в удвоение производства творога на воронежском заводе

В Тамбове разыгрывают право на КРТ за 3 млн рублей

ЛЭСК смогла взыскать 18 млн рублей пеней с «Овощей Черноземья»

Имущество воронежского «Рудгормаша» продают за 24,5 млн

Директор орловского «Фригогласса» не смог отменить увольнение в суде