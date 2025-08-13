Главные новости за 13 августа. Белгород, Курск, Воронеж, Тамбов
Размер отсрочки по налогам белгородскому и курскому бизнесу составил 7 млрд
Воронежский регоператор «Вега» не смог оспорить первую стадию банкротства
«Эконива» вложила 841 млн в удвоение производства творога на воронежском заводе
В Тамбове разыгрывают право на КРТ за 3 млн рублей
ЛЭСК смогла взыскать 18 млн рублей пеней с «Овощей Черноземья»
Имущество воронежского «Рудгормаша» продают за 24,5 млн
Директор орловского «Фригогласса» не смог отменить увольнение в суде